Землетрясение в Анапе привело к потрескавшимся потолкам и осыпавшейся плитке

Момент землетрясения в Анапе. Видео © Telegram / SHOT.
Согласно местным жителям, подземные толчки начались ровно в 02:21. В это время в квартирах дрожали стены и перекрытия, из-за чего в ряде домов появились трещины на потолках. В подъездах зафиксировано осыпание плитки, в отдельных помещениях обвалилась штукатурка.
Напомним, в Краснодарском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 4.8. Очаг землетрясения залегал на 10-километровой глубине в районе, расположенном в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли.
