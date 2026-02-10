Землетрясение в Анапе привело к потрескавшимся потолкам и осыпавшейся плитке

Напомним, в Краснодарском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 4.8. Очаг землетрясения залегал на 10-километровой глубине в районе, расположенном в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли.