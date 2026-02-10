Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение в Анапе привело к потрескавшимся потолкам и осыпавшейся плитке

Ночное землетрясение в Краснодарском крае магнитудой 4,8 привело к потрескавшимся потолкам и осыпавшейся плитке. Кроме того, как пишет Telegram-канал SHOT, у домашних питомцев началась паника.

Момент землетрясения в Анапе. Видео © Telegram / SHOT.

Согласно местным жителям, подземные толчки начались ровно в 02:21. В это время в квартирах дрожали стены и перекрытия, из-за чего в ряде домов появились трещины на потолках. В подъездах зафиксировано осыпание плитки, в отдельных помещениях обвалилась штукатурка.

Напомним, в Краснодарском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 4.8. Очаг землетрясения залегал на 10-километровой глубине в районе, расположенном в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.