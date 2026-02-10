«Газель» выехала на пути перед составом". Пассажирский поезд Москва-Минск попал в ДТП

Авария произошла в 10.19 на железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино. Предварительно установлено, что водитель «Газели» выехал на пути перед приближающимся поездом Москва-Минск. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось. В аварии пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован. Пассажиры поезда и его локомотивная бригада за медпомощью не обращались.