«Газель» выехала на пути перед составом". Пассажирский поезд Москва-Минск попал в ДТП

Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда Москва-Минска из-за дорожно-транспортного происшествия в пути.
Московская железная дорога проинформировала БЖД о том, что выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом привел к ДТП на железнодорожном переезде в Смоленской области.
Авария произошла в 10.19 на железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино. Предварительно установлено, что водитель «Газели» выехал на пути перед приближающимся поездом Москва-Минск. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось. В аварии пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован. Пассажиры поезда и его локомотивная бригада за медпомощью не обращались.
После аварии железнодорожники убрали машину с пути, и в 11.25 поезд был направлен на станцию «Гусино» для ожидания резервного состава, чтобы продолжить движение по маршруту. Для комфорта пассажиров на период ожидания поезда в вагонах поддерживался комфортный температурный режим.
В Московской железной дороге сказали, что поезд Москва-Минск (№ 717), который должен был прибыть в белорусскую столицу в 13.14 придет с опозданием ориентировочно на 2,5 часа.
