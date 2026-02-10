В Омской области обрушилась водонапорная башня, оставив село без воды

Сегодня ночью в омском селе Седельниково обрушилась местная водонапорная башня. Из-за её падения несколько улиц в населённом пункте остались без воды.
Как сообщил в своём телеграм-канале глава Седельниковского района Константин Ткачёв, башня на улице Школьная была аварийной, и поэтому её хотели снести ещё осенью.
«Министерство энергетики и ЖКХ совместно с Правительством Омской области услышали наши обращения и выделили финансирование для установки современных водяных резервуаров. Накопители были установлены, однако подрядчик столкнулся с техническими трудностями, которые не позволяли подключить новое устройство к водопроводу», — уточнил он в своём посте.
На ситуацию отреагировала региональная прокуратура. Ведомство организовало проверку по факту ЧП. Также под его контролём находится подключение к новой системе подачи воды для всех потребителей.