В Омской области обрушилась водонапорная башня, оставив село без воды

«Министерство энергетики и ЖКХ совместно с Правительством Омской области услышали наши обращения и выделили финансирование для установки современных водяных резервуаров. Накопители были установлены, однако подрядчик столкнулся с техническими трудностями, которые не позволяли подключить новое устройство к водопроводу», — уточнил он в своём посте.