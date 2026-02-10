Главный агроном осуждена за отравление 16 коров на Гомельщине

В Светлогорске вынесен приговор главному агроному одного из местных сельхозпредприятий. Из-за небрежности должностного лица хозяйство лишилось крупного рогатого скота, а ущерб исчисляется десятками тысяч рублей. Подробности сообщили в Гомельском областном суде.
Как установил суд, специалист, занимавшая должность главного агронома, отвечала за транспортировку удобрений и кормов на предприятии. По ее распоряжению одни и те же грузовики использовались сначала для перевозки минеральных удобрений, а затем — для доставки кормов животным. При этом в нарушение ветеринарно-санитарных правил кузова машин не проходили обязательную очистку и санитарную обработку.
В результате химикаты перемешались с кормом, который потом съели животные. Это привело к массовому отравлению: погибло 16 голов крупного рогатого скота общим весом более 7 тонн. Убытки предприятия составили 51 981,9 рубля, что по белорусским законам считается ущербом в особо крупном размере.
На судебном заседании женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Суд Светлогорского района признал ее виновной в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности причинение ущерба государственному имуществу в особо крупном размере (ч. 1 ст. 428 УК РБ).
В качестве наказания суд назначил ей два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и запретил занимать руководящие должности также сроком на два года.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован как стороной защиты, так и обвинения.
