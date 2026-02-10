Главный агроном осуждена за отравление 16 коров на Гомельщине

Как установил суд, специалист, занимавшая должность главного агронома, отвечала за транспортировку удобрений и кормов на предприятии. По ее распоряжению одни и те же грузовики использовались сначала для перевозки минеральных удобрений, а затем — для доставки кормов животным. При этом в нарушение ветеринарно-санитарных правил кузова машин не проходили обязательную очистку и санитарную обработку.