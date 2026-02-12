Для эвакуации поселка под Волгоградом после ракетной атаки открыли два ПВР

«Эвакуация из поселка Котлубань практически завершена. В рабочем поселке Городище действуют пункты временного размещения: Городищенский районный Дом культуры и Городищенская ДЮСШ. В них организовано дежурство медицинских работников, психологическая поддержка, специальные места для мам с маленькими детьми, будет предоставлено горячее питание», — говорится в сообщении.
В ПВР также работают руководители профильных органов власти, которые координируют все мероприятия.
«Жители ожидают возможности вернуться в свои дома и квартиры», — отмечается в сообщении.