Для эвакуации поселка под Волгоградом после ракетной атаки открыли два ПВР

ВОЛГОГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Пункты временного размещения (ПВР) для жителей поселка Котлубань открыты в школе и Доме культуры рабочего поселка Городище после ракетной атаки. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Городищенского района.

Источник: РИА "Новости"

«Эвакуация из поселка Котлубань практически завершена. В рабочем поселке Городище действуют пункты временного размещения: Городищенский районный Дом культуры и Городищенская ДЮСШ. В них организовано дежурство медицинских работников, психологическая поддержка, специальные места для мам с маленькими детьми, будет предоставлено горячее питание», — говорится в сообщении.

В ПВР также работают руководители профильных органов власти, которые координируют все мероприятия.

«Жители ожидают возможности вернуться в свои дома и квартиры», — отмечается в сообщении.