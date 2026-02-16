Житель Хабаровска покурил на балконе и сжёг пять квартир

В Хабаровске прокуратура направила в суд дело о пожаре на 17 миллионов рублей из-за непотушенной сигареты. 24-летний местный житель предстанет перед судом за неосторожное повреждение чужого имущества, сообщает.
Ночью со 2 на 3 августа 2025 года фигурант покурил на балконе своей квартиры на улице Краснодарской и оставил тлеющие окурки в керамической пепельнице. Бычки разнесло ветром, что привело к сильнейшему возгоранию — огонь быстро распространился и уничтожил часть балкона, повредил пять квартир и крышу многоквартирного дома. Общий ущерб составил 17 миллионов рублей.
Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительный акт и направила уголовное дело в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу. Парень обвиняется по статье 168 УК РФ — повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённое по неосторожности. Он полностью признал вину и раскаялся в случившемся.
Прокуратура Хабаровского края взяла ход расследования на контроль. Если вина будет доказана, обвиняемому грозит штраф, обязательные работы или ограничение свободы до двух лет.