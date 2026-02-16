Житель Хабаровска покурил на балконе и сжёг пять квартир

Ночью со 2 на 3 августа 2025 года фигурант покурил на балконе своей квартиры на улице Краснодарской и оставил тлеющие окурки в керамической пепельнице. Бычки разнесло ветром, что привело к сильнейшему возгоранию — огонь быстро распространился и уничтожил часть балкона, повредил пять квартир и крышу многоквартирного дома. Общий ущерб составил 17 миллионов рублей.