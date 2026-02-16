Загрызшего охотника амурского тигра ищут в Приморье

Ночью 16 февраля в тайге Чугуевского района произошла трагедия: амурский тигр напал на мужчину, который вез корм на подкормочную площадку для диких животных. Охотник направлялся в лес примерно в 20 километрах от жилья, когда столкнулся с хищником. Спасти его не удалось. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На место оперативно выехали сотрудники охотнадзора и полиции. Специалисты проводят проверку и пытаются восстановить картину случившегося. Принято решение об изъятии тигра из дикой природы — сейчас ведутся работы по его отлову. В минлесхозе Приморья подчеркнули: угрозы для жителей ближайших сел нет. Пока говорить о причинах агрессии зверя рано.