В Приднестровье на Днестре на отколовшейся льдине унесло рыбаков: Спасти их удалось, поймав на удочку

В среду, 18 февраля, на Днестре, в районе железнодорожного моста, несколько мужчин рыбачили на льду.
В какой-то момент кромка льда треснула, и восемь рыбаков оказались на отколовшейся льдине, которую течением уносило по реке.
Четверо мужчин спрыгнули в воду и поплыли к берегу. Остальные остались на льдине и проплыли на ней несколько десятков метров по течению.
Выбраться на берег им помог один из очевидцев: он забросил спиннингом леску и подтянул льдину с рыбаками ближе к берегу. Там, где было мелководье, они спрыгнули и выбрались на берег.
На место происшествия прибыли спасатели, которые вызвали бригаду скорой помощи для осмотра рыбаков. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.