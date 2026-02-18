Ричмонд
В Приднестровье на Днестре на отколовшейся льдине унесло рыбаков: Спасти их удалось, поймав на удочку

На место происшествия прибыли спасатели, которые вызвали бригаду скорой помощи для осмотра рыбаков [видео]

Источник: Комсомольская правда

В среду, 18 февраля, на Днестре, в районе железнодорожного моста, несколько мужчин рыбачили на льду.

В какой-то момент кромка льда треснула, и восемь рыбаков оказались на отколовшейся льдине, которую течением уносило по реке.

Четверо мужчин спрыгнули в воду и поплыли к берегу. Остальные остались на льдине и проплыли на ней несколько десятков метров по течению.

Выбраться на берег им помог один из очевидцев: он забросил спиннингом леску и подтянул льдину с рыбаками ближе к берегу. Там, где было мелководье, они спрыгнули и выбрались на берег.

На место происшествия прибыли спасатели, которые вызвали бригаду скорой помощи для осмотра рыбаков. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

