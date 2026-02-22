Ричмонд
Мужчина попал под лавину на Шымбулаке

В Алматы на территории горнолыжного курорта под снежную лавину попал мужчина. Инцидент произошел в районе Сухого лога, под открытой канатной дорогой.

Источник: Курсив

Сигнал поступил на пульт 112, после чего на место сразу выехали спасатели ДЧС и сотрудники курорта.

28-летнего мужчину быстро нашли под снегом и извлекли на поверхность. Ему оказали первую помощь и доставили в медпункт Шымбулака для осмотра.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасательных служб пострадавший был быстро обнаружен и извлечен из-под снежной массы», — сообщили в ДЧС Алматы.

Ранее «Курсив» писал, что специалисты ДЧС вызвали спуск лавины на автодорогу до Большого Алматинского озера, одного из популярных туристических мест Алматы.