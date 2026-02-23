Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил медалью «Жасорат» (Мужество) своего соотечественника Хайрулло Ибадуллаева, который спас ребенка, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, указ был опубликован на официальном сайте Мирзиеева.
Во время спасения ребенка мужчина рисковал своей жизнью и здоровьем, проявив мужество и самоотверженность. Представитель президента отметил, что поступок Ибадуллаева стал ярким примером отваги и героизма, характерных для народа Узбекистана, говорится в материале.
Также наградить мужчину за поступок решила журналист и главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она вручила дворнику четвертую премию имени покойного супруга Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.
Сам инцидент произошел вечером 22 февраля. Мальчик отпустил руки и упал с седьмого этажа вниз головой. Мужчина принял удар на себя, поймав его на грудь. В итоге у дворника переломы кисти и ребер, а у малыша — перелом ноги и травмы внутренних органов. После этого обоих пострадавших доставили в больницу. Матерью ребенка оказалась блогер Надежда Амрани.