Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге

Сам инцидент произошел вечером 22 февраля. Мальчик отпустил руки и упал с седьмого этажа вниз головой. Мужчина принял удар на себя, поймав его на грудь. В итоге у дворника переломы кисти и ребер, а у малыша — перелом ноги и травмы внутренних органов. После этого обоих пострадавших доставили в больницу. Матерью ребенка оказалась блогер Надежда Амрани.