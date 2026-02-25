Ричмонд
Волонтеры продолжают поиски пропавшей в Смоленске школьницы

Полиция, спасатели и волонтеры продолжают поиски девятилетней девочки, которая пропала в Смоленске 24 февраля.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения школьницы. По данным РИА Новости, она ранее не убегала из дома, а гулять с собакой пошла без телефона.

— Отрабатывается в том числе версия о том, что ребенок может находиться на территории другого региона, — сообщили силовики в беседе с агентством.

В поисках ребенка задействовано более 200 человек. На месте также работает объединенный штаб, взаимодействующий с полицией и Следственным комитетом.

Утром 24 февраля девятилетняя девочка пошла гулять с собакой во двор на улице Маршала Еременко и затем пропала. Когда мама девочки спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку.