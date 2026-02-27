Мужчина во Львове применил перцовый баллончик против сотрудника ТЦК

Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и двух полицейских, в результате чего все трое получили повреждения дыхательных путей и слизистой глаз и были доставлены в больницу.
Инцидент произошёл, когда военнослужащие ТЦК совместно с полицейскими остановили двух граждан для проверки военно-учётных документов. Один из мужчин неожиданно использовал баллончик против представителей власти.
После случившегося одного из участников доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, где его признали годным к службе.
Ранее сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ с инвалидностью.