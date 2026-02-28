Афганистан нанес удары по военным объектам в Пакистане

«Военно-воздушные силы министерства национальной обороны страны вновь нанесли удары по военным объектам Пакистана в Мираншахе и Спин-Ваме. Эти авиаудары были нанесены вчера ночью около полуночи», — отмечается в заявлении.
По данным оборонного ведомства, в результате этих ударов «были разрушены военные базы в Мираншахе и Спин-Ваме», что привело к значительным потерям пакистанской армии.
«Эти успешные атаки были проведены в ответ на непрекращающиеся воздушные вторжения военного режима Пакистана», — подчеркивает Минобороны.