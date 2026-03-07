Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

ДУБАЙ, 7 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в южной части Ирана. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 74 км к западу от города Бендер-Аббас (акватория его порта находится на севере Ормузского пролива). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше