В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 74 км к западу от города Бендер-Аббас (акватория его порта находится на севере Ормузского пролива). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
