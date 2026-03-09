Отправили на автобусах в Дубай: челябинских туристов эвакуировали с круизного лайнера в Катаре

74 российских туриста эвакуировали с круизного лайнера Celestyal Journey, застрявшего у берегов Дохи — столицы Катара. Как пишет «Курс дела», среди отдыхающих была владелица челябинской туркомпании «Бригантина» Надежда Лесникова.
Из Катара россиян отправили на автобусах через Саудовскую Аравию в Дубай, — там должен был завершиться маршрут Celestyal Journey. Отметим, что это только часть эвакуированных туристов.
Как пишет ТАСС, в ближайшие дни планируется отправка следующих групп российских туристов как с Celestyal Journey, так и с лайнера Mein Schiff V.
