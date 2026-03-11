Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южно-Сахалинске на четырехлетнюю девочку упала наледь с крыши

По факту травмирования ребенка из-за схода наледи с крыши жилого дома в Южно-Сахалинске возбуждено дело.

Источник: Аргументы и факты

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка из-за схода наледи с крыши жилого дома в Южно-Сахалинске.

По данным следственного управления СК России по Сахалинской области, дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидент произошёл 6 марта на улице Большая Полянка. С крыши жилого дома сошла наледь и упала на девочку 2022 года рождения.

Ребёнка с травмами доставили в больницу. По информации следствия, угрозы её жизни нет, в настоящее время устанавливается степень тяжести причинённого вреда здоровью.

Ранее в Нижнем Новгороде 19-летняя девушка погибла в результате падения наледи с крыши.