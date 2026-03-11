Новые подробности гибели жены экс-члена ПАС Людмилы Вартик: Глава Минздрава Молдовы утверждает, что следов насилия на теле женщины не обнаружено

Эксперты не обнаружили следов насилия на теле воспитательницы из Хынчешт Людмилы Вартик за исключением травм, вызванных падением с высоты, сообщил глава Минздрава Эмиль Чебан.
Свидетельство о смерти было выдано мужу погибшей, Думитру Вартику, экс-зампреду Хынчештского района, 4 марта.
Также по словам министра здравоохранения будет проведена детальная экспертиза веществ, обнаруженных в крови Людмилы Вартик.
Напомним, женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа.
Людмила Вартик покончила с собой, а ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняют в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства.
Свидетель по делу рассказала, что экс-пасовец Думитру Вартик приводил в дом любовниц, не стесняясь жены. После развода Вартик выгнал жену из дома, а потом, воспользовавшись своими связями, добился лишения ее родительских прав.
