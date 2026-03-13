Ричмонд
В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин из Челябинска организовали незаконную миграцию и эксплуатировали на стройке троих иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: Прокуратура Севастополя

В ходе следствия установлено, что в прошлом году двое жителей Челябинска, один из которых был представителем строительной фирмы, а второй — предпринимателем, работающим в строительной сфере, заключили договор субподряда на проведение монтажных работ при строительстве склада на ул. Хрусталева. На работу они взяли без оформления трудовых отношений иностранцев, которые находились в России незаконно, рассказали в прокуратуре.

В течение месяца, с сентября по октябрь, они подыскали троих мигрантов, сняли для них жилье и «трудоустроили» на стройке, таким образом препятствуя осуществлению государственного контроля со стороны уполномоченных органов в сфере миграции, уточнили в надзорном ведомстве.

Выявили и пресекли преступную деятельность жителей Челябинска сотрудники УФСБ России по региону. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение, мужчины обвиняются в организация незаконной миграции по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и интернета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя, добавили в пресс-службе.

Ранее в Крыму вынесли приговор преступной группе, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан. В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района.

