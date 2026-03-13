В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов

В ходе следствия установлено, что в прошлом году двое жителей Челябинска, один из которых был представителем строительной фирмы, а второй — предпринимателем, работающим в строительной сфере, заключили договор субподряда на проведение монтажных работ при строительстве склада на ул. Хрусталева. На работу они взяли без оформления трудовых отношений иностранцев, которые находились в России незаконно, рассказали в прокуратуре.