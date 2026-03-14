Собянин: Сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат украинской армии, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
— Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.
В общей сложности глава города сообщил об уничтожении уже 65 беспилотников, направлявшихся к Москве.
В этот же день стало известно, что шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан», пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский район Белгородской области.
14 марта в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских БПЛА над регионами РФ.