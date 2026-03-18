Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруги и их новорожденный ребенок умерли из-за отравления газом в Подмосковье

Супружеская пара и их малолетний ребенок погибли в результате отравления газом в квартире дома в подмосковном Дзержинском. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

— Газовую плиту не выключили на кухне. В результате мужчина, женщина и месячный ребенок погибли, — говорится в публикации.

На место прибыли оперативные службы. Проводится проверка по факту трагедии.

Ранее утечка бытового газа произошла в жилом доме в Видном. В результате произошедшего погибли три человека. Двое из них были рабочими. Помимо этого, пострадала одна женщина.