За прогулку в обнаженном виде мужчину отстранили от работы

Учителю математики в Великобритании запретили работать после того, как его заметили без одежды на улице. Об этом пишет Daily Mirror.
Речь идет об Эндрю Пикоке, который работал в школе Hetton Academy. Инцидент произошел 11 ноября 2023 года в городе Хебберн. Его увидели возле паба. По словам очевидцев, мужчина был без одежды и, заметив людей, ушел к машине.
В полиции он объяснил, что является нудистом и думал, что рядом никого нет.
Пикок также сказал, что обычно занимается этим в сельской местности, но в тот раз выбрал тихое место на окраине города. В мае 2024 года он уволился из школы.
В феврале 2025 года комиссия по контролю за учителями рассмотрела дело и признала нарушения. В итоге ему запретили работать в школах, колледжах и других учреждениях для детей в Англии.
Обратиться за пересмотром решения он сможет только после 16 февраля 2028 года.
Читайте также: «Балашихинский маньяк» Сергей Ряховский: 18 убийств и пустота между ними.