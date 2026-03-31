В Москве раскрыли совершенное 27 лет назад убийство пенсионера

«Страшное преступление совершено в декабре 1998 года — в своей квартире убиты пенсионер прокуратуры и его супруга. Мужчина и женщина предстанут перед судом. Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Восточного административного округа. Они содержатся под стражей», — говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, тела супругов обнаружила их дочь, которая приехала в квартиру к родителям, так как они долго не выходили на связь. Экспертиза установила, что на теле убитых были множественные телесные повреждения, у мужчины также зафиксирована резаная рана шеи. В квартире было все перевернуто. Основной версией стало убийство с целью хищения имущества. Эта версия подтвердилась спустя годы.
По данным прокуратуры, по горячим следам преступление раскрыть не удалось, но работа по делу не остановилась. После проверки изъятых на месте происшествия отпечатков, ранее считавшихся непригодными для идентификации личности, было установлено совпадение со следами неоднократно судимого мужчины 1967 года рождения. Он был задержан, изобличил соучастницу и еще одного фигуранта, назвав их имена. Согласно показаниям обвиняемого, преступный план предложила женщина-соучастница.
Как выяснилось, обвиняемая знала супругов — она жила в Тверской области, где у пенсионеров была дача, а также знала, что они собираются продавать эту дачу. Этот предлог она использовала, чтобы попасть в квартиру потерпевших на Наримановской улице. «Под видом покупателей она пригласила в квартиру соучастников. Фигуранты напали на потерпевшего, связали ему руки, обмотали веревкой шею и, угрожая ножом, требовали сказать, где хранятся денежные средства и иное ценное имущество. Получив ответ, что денег в квартире нет, соучастники задушили его. Супруга стала кричать и попыталась помочь мужу. Обвиняемая ударила женщину металлическим чайником по голове, а затем соучастники задушили ее», — добавили в пресс-службе.
После совершенного убийства нападавшие обыскали квартиру и похитили икону Казанской Божьей Матери в серебряном окладе стоимостью не менее 20 тыс. рублей, а также меховую шубу.