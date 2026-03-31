В Москве раскрыли совершенное 27 лет назад убийство пенсионера

Как выяснилось, обвиняемая знала супругов — она жила в Тверской области, где у пенсионеров была дача, а также знала, что они собираются продавать эту дачу. Этот предлог она использовала, чтобы попасть в квартиру потерпевших на Наримановской улице. «Под видом покупателей она пригласила в квартиру соучастников. Фигуранты напали на потерпевшего, связали ему руки, обмотали веревкой шею и, угрожая ножом, требовали сказать, где хранятся денежные средства и иное ценное имущество. Получив ответ, что денег в квартире нет, соучастники задушили его. Супруга стала кричать и попыталась помочь мужу. Обвиняемая ударила женщину металлическим чайником по голове, а затем соучастники задушили ее», — добавили в пресс-службе.