Взорвавшимся предметом в руках ребёнка в Подмосковье оказалась петарда

Мальчик, которому оторвало пальцы при взрыве в городе Орехово-Зуево Московской области, подобрал неизвестный предмет на спортплощадке возле школы. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

По данным Telegram-канала, 11-летний мальчик играл на спортплощадке возле школы и, как многие дети, из любопытства подобрал незнакомый предмет. Положив его в карман, он и не думал, что эта находка — скорее всего, мощная петарда — взорвется и навсегда изменит его жизнь.

Ранее Life.ru писал, что мальчику разорвало пальцы, когда он подобрал неизвестный предмет. Инцидент произошёл на улице Бугрова в Орехово-Зуеве.

