В Воронежской области осудят группу черных лесорубов

В Новохоперский районный суд поступило уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Воронежской области 13 апреля.