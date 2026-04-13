В Воронежской области осудят группу черных лесорубов

В Новохоперский районный суд поступило уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Воронежской области 13 апреля.
По данным следствия, в конце ноября 2025 года обвиняемые прибыли на территорию КУ ВО «Степное участковое лесничество Новохоперского района». Там они незаконно вырубили 24 сосны, чтобы потом продать. Ущерб составил 72 547 рублей.
Санкция статьи предусматривает суровое наказание: штраф до 3 млн рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 7 лет.
В настоящее время суд решает вопрос о принятии уголовного дела к производству.