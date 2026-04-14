При атаке украинских БПЛА на Елец погибла женщина

«Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина… Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в его Telegram-канале.
По данным Артамонова, обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах города.
При этом в жилом доме в селе Долгоруково после падения беспилотника начался пожар, но его потушили и никто не пострадал, заключил глава региона.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.