Более 50 объектов недвижимости и 10 автомобилей изъято у семьи экс-мэра Сочи

В доход государства обращено имущество на общую сумму не менее 1,67 млрд рублей. В числе изъятого: более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на сумму свыше 108 млн рублей, а также наличные — 84,6 млн рублей и 40 тыс. долларов США. Кроме того, с экс-мэра взыскано 215,2 млн рублей как эквивалент стоимости ранее отчужденного имущества.