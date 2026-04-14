Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 50 объектов недвижимости и 10 автомобилей изъято у семьи экс-мэра Сочи

Апелляция отклонила жалобу на изъятие имущества экс-мэра Сочи на 1,67 млрд руб.

Источник: Соцсети

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Хостинского районного суда Сочи об изъятии имущества бывшего мэра города Алексея Копайгородского, его супруги Янины, а также 10 физических и 5 юридических лиц.

«Судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и оставила его без изменений. Оно вступило в силу», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В доход государства обращено имущество на общую сумму не менее 1,67 млрд рублей. В числе изъятого: более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на сумму свыше 108 млн рублей, а также наличные — 84,6 млн рублей и 40 тыс. долларов США. Кроме того, с экс-мэра взыскано 215,2 млн рублей как эквивалент стоимости ранее отчужденного имущества.

