В Красноярске инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя после погони

На минувших выходных в Красноярске госавтоинспекторы участвовали в погоне за пьяным лихачом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Ночью полицейские обратили свой взор на «Ниссан», который несся по дороге на высокой скорости. Стражи порядка попытались остановить иномарку, но водитель лишь прибавил газу. Началось преследование.
По ходу погони, водитель неоднократно нарушил ПДД и создавал аварийные ситуации. Чтобы задержать нарушителя, полицейским пришлось использовать спецсредства, не обошлось без применения физической силы. Когда мужчина уже оказался в патрульной машине, он объяснил свое поведение на дороге так:
— Домой спешил. У меня дома жена и трое детей.
Это не растрогало госавтоинспекторов. Жителя Красноярска заставили пройти медосвидетельствование, которое показало, что тот пьян — 0,472 мг/л в выдыхаемом воздухе. Также оказалось, что водительских прав у мужчины не было.