В Прикамье больница заплатит родителям 2 млн рублей за смерть дочери

Индустриальный районный суд Перми рассмотрел иск к больнице Коми-Пермяцкого округа. Родители потребовали с медучреждения компенсацию за смерть дочери.
В марте 2023 года 40-летняя жительница Кудымкара поступила в гинекологическое отделение больницы с диагнозом: поздний неполный, инфицированный, самопроизвольный выкидыш в сроке 19 недель, а также неразвивающаяся беременность. На следующий день прооперированную пациентку в критически тяжелом состоянии перевели в реанимацию Пермской краевой клинической больницы.
Несмотря на проводимую терапию, состояние женщины прогрессивно ухудшалось. Спустя два месяца на фоне нарастающей полиорганной недостаточности и септического шока она скончалась. По факту смерти пациентки следственные органы назначили комплексную судебно-медицинскую экспертизу.
Экспертиза показала, что смерть наступила из-за гнойно-септического осложнения беременности и дефектами оказания медицинской помощи на этапе обращения в окружную больницу. Прямая причинно-следственная связь между действиями ответчика и гибелью женщины не была установлена. Полученные выводы стали основанием для прекращения уголовного дела.
При этом, суд принял во внимание подтвержденные факты оказания медицинской помощи ненадлежащего качества при рассмотрении гражданского дела. Он пришел к выводу, что в отсутствие упущений и недостатков в лечении пациентки возможность снизить вероятность летального исхода существенно повышалась.
Суда взыскал с ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 2,7 млн руб.: по 1 млн руб. — в пользу родителей умершей; 700 тыс. руб. — в пользу ее брата.
«Судебный акт не вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба районного суда.
В начале апреля родственники еще одного умершего пациента добились через суд компенсации морального вреда на сумму 2,8 млн рублей. Мужчина проходил лечение в хирургическом отделении стационара Горнозаводска.