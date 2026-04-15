В Новосибирске ушёл из жизни известный путешественник Юрий Маслобоев

15 апреля 2026 года стало известно о гибели 65-летнего яхтсмена, спортсмена и путешественника Юрия Маслобоева. Он скончался в больнице после того, как 14 апреля провалился под лёд на Новосибирском водохранилище, пишет BFM-Новосибирск.
По словам знакомых, спасатели обнаружили мужчину лицом вниз в воде. По экипировке предположили, что он занимался сноукайтингом, но на спортсмене была обычная одежда — без гидрокостюма и спасжилета, что осложнило ситуацию.
Спасатели сразу начали реанимацию и через 15 минут восстановили сердечную деятельность. Однако на берегу сердце остановилось снова. Более часа медики и спасатели боролись за жизнь, но, несмотря на все усилия, Юрий Маслобоев скончался в медицинском учреждении.
