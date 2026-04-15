Работник фирмы сливал базу клиентов в мессенджер: 50 эпизодов за 3 месяца

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела против 23-летнего работника телекоммуникационной компании. Его обвиняют в незаконной передаче персональных данных клиентов, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.
Фигурант — приезжий из Республики Адыгеи. Дело возбуждено по части 3 статьи 272.1 УК РФ. Основанием стали материалы внутренней проверки компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы.
По данным следствия, молодой человек нашел в мессенджере незаконную подработку. Он передавал третьим лицам персональные данные клиентов из служебной базы.
«За свои действия злоумышленник получал денежное вознаграждение в сумме от 300 до 500 рублей за каждого человека», — сообщили в полиции.
Правоохранители установили причастность молодого человека к 50 фактам противоправной деятельности. Преступления он совершал в течение трех месяцев.