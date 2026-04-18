В Челябинске при пожаре в многоэтажке пострадали двое подростков

На улице Образцова в Челябинске произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома. Пострадали двое подростков, их увезли в больницу. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: Pchela.News

Всё случилось на улице Образцова вечером в пятницу, 17 апреля. В квартире на пятом этаже загорелись вещи и мебель.

— В результате происшествия пострадали двое мальчиков в возрасте 14 и 16 лет. С отравлением продуктами горения госпитализированы в медицинское учреждение, состояние удовлетворительное, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы потолочного светильника.