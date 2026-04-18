В Челябинске при пожаре в многоэтажке пострадали двое подростков

Всё случилось на улице Образцова вечером в пятницу, 17 апреля. В квартире на пятом этаже загорелись вещи и мебель.
— В результате происшествия пострадали двое мальчиков в возрасте 14 и 16 лет. С отравлением продуктами горения госпитализированы в медицинское учреждение, состояние удовлетворительное, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Огнеборцы ликвидировали пожар на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы потолочного светильника.