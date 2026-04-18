Дроны ВСУ атаковали Таганрог и Ростов-на-Дону

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Ростовской области. Очевидцы рассказали о взрывах над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
По имеющимся данным, было слышно как минимум несколько взрывов, работают системы противовоздушной обороны. Мэр Таганрога Светлана Камбулова попросила местных жителей зайти с улиц в дома и не подходить к окнам, говорится в публикации.
Утром 18 апреля дрон ВСУ рухнул около роддома в Новокуйбышевске. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что в момент удара в медучреждении находились младенцы, роженицы, пациентки гинекологического отделения и персонал.
Еще 16 апреля в результате ночных ударов украинских беспилотников по территории Туапсе были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и восемь многоквартирных домов.