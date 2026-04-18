Киевский ТЦК подтвердил, что стрелял по машине при попытке мобилизации

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Киевский городской территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) подтвердил, что военный начал стрельбу по машине человека, которого пытались задержать для насильственной мобилизации в ВСУ, но утверждает, что тот стрелял резиновыми пулями.
В украинских соцсетях было опубликовано видео, на котором сотрудники ТЦК на микроавтобусах заблокировали с двух сторон машину местного жителя, попытались разбить стекла его машины и мобилизовать его в ВСУ. Чтобы избежать такой участи, мужчина таранил стоявший впереди его микроавтобус ТЦК, сумел высвободить свой автомобиль и скрылся. В этот момент сотрудник украинского военкомата стреляет в сторону уезжающей машины.
«Работники национальной полиции вместе с военнослужащими районного ТЦК и СП (социальной поддержки — прим. ТАСС) остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов находящегося за рулем гражданина. Гражданин наотрез отказался выполнять законные требования полицейских и совершил побег на автомобиле, повредив служебный транспорт и наехав на ногу военнослужащему», — говорится в сообщении Киевского городского ТЦК в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). «По предварительным данным, выстрелы были произведены одним из не входивших в группу оповещения военнослужащих из личного устройства для отстрела резиновых патронов», — заявляет Киевский городской ТЦК.
Он сообщает, что в отношении украинского гражданина, скрывшегося от мобилизации, возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителям власти, правоохранительных органов и военнослужащим. ТЦК обещает провести служебную проверку в отношении военного, стрелявшего в человека.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.