СК сделал заявление после обнаружения тела неизвестной женщины под Лепелем

Следственный комитет сделал заявление после обнаружения тела неизвестной женщины под Лепелем.
В лесном массиве Лепельского района в пятницу, 17 апреля 2026 года, было найдено тело женщины.
«По предварительным данным, смерть носит криминальный характер», — заявили в ведомстве.
Возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет, ее рост — около 170 сантиметров.
На месте работала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места, изъяты предметы и объекты, которые имеют значение для следствия. Для установления обстоятельств случившегося назначен ряд экспертных исследований.
Управление Следственного комитета по Витебской области завело уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство.
Следователи просят граждан, которые обладают информацией про гибель женщины, сообщать информацию по телефонам +37533 399 80 44 (номер работает круглосуточно) и 102. На указанные номера белорусы также могут позвонить, если их пропавшие без вести знакомые или родственники подходят под описание обнаруженной женщины.