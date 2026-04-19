СК сделал заявление после обнаружения тела неизвестной женщины под Лепелем

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сделал заявление после обнаружения тела неизвестной женщины под Лепелем.

В лесном массиве Лепельского района в пятницу, 17 апреля 2026 года, было найдено тело женщины.

«По предварительным данным, смерть носит криминальный характер», — заявили в ведомстве.

Возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет, ее рост — около 170 сантиметров.

На месте работала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места, изъяты предметы и объекты, которые имеют значение для следствия. Для установления обстоятельств случившегося назначен ряд экспертных исследований.

Управление Следственного комитета по Витебской области завело уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство.

Следователи просят граждан, которые обладают информацией про гибель женщины, сообщать информацию по телефонам +37533 399 80 44 (номер работает круглосуточно) и 102. На указанные номера белорусы также могут позвонить, если их пропавшие без вести знакомые или родственники подходят под описание обнаруженной женщины.