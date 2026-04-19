В Германии спецназ взял штурмом сикхский храм в городе Мёрс

В городе Мёрс спецназ взял штурмом сикхский храм. Предполагалось, что внутри находится вооружённый преступник. Об этом сообщает Bild.

Источник: Life.ru

Территория вокруг здания была оцеплена, над районом кружил полицейский вертолёт. Однако, как пишет Focus, когда подразделение ворвалось внутрь, оно никого не обнаружило.

Подробности операции уточняются.

Ранее Life.ru писал, что в этом же храме в Мёрсе произошла драка прямо во время молитвы. В результате столкновения между двумя группами людей есть пострадавшие. На месте тогда работали полиция, спецназ и машины скорой помощи. Позже выяснилось, что инцидент не связан с терроризмом, а стал результатом конфликта между прихожанами.

