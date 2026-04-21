СКЖД: На станции Персиановка Ростовской области приостановлено движение поездов

Повреждена контактная сеть на станции Персиановка в Ростовской области в результате постороннего вмешательства. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Инцидент произошел в 21:31 по московскому времени, движение на станции было приостановлено. Задерживаются 15 поездов дальнего следования на срок до трех часов, движение пригородных поездов сохраняется.

На станцию направлены аварийные бригады и восстановительный поезд, передает Telegram-канал СКЖД.

22 марта составы на четвертой линии МЦД также задерживались из-за зацепера, которого нашли на крыше вагонов состава № 6850 Апрелевка — Железнодорожная.