СКЖД: На станции Персиановка Ростовской области приостановлено движение поездов

Повреждена контактная сеть на станции Персиановка в Ростовской области в результате постороннего вмешательства. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Инцидент произошел в 21:31 по московскому времени, движение на станции было приостановлено. Задерживаются 15 поездов дальнего следования на срок до трех часов, движение пригородных поездов сохраняется.
На станцию направлены аварийные бригады и восстановительный поезд, передает Telegram-канал СКЖД.
22 марта составы на четвертой линии МЦД также задерживались из-за зацепера, которого нашли на крыше вагонов состава № 6850 Апрелевка — Железнодорожная.