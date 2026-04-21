Бывший редактор Ura.ru получил 5 лет — суд признал передачу денег взяткой

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему редактору информационного агентства Ura.ru Денису Аллаярову по делу о даче взятки. Подсудимому назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
ТАСС передает, что суд признал его виновным по части 3 статьи 291 УК РФ. Следствием установлено, что деньги передавались сотруднику полиции за предоставление оперативных сводок.
Размер взятки составил 120 тыс. рублей. Средства передавались через родственника, который на тот момент служил в органах внутренних дел. За это Аллаяров получал ежедневные сводки УМВД по Екатеринбургу.
Помимо срока, суд назначил штраф в десятикратном размере взятки — 1,2 млн рублей. Также введен запрет на занятие журналистской деятельностью сроком на четыре года.
Второй фигурант дела, бывший начальник уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрей Карпов, признал вину в получении взятки. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.
Читайте также: Почти 30 лет в колонии — убийца потребовал УДО и получил отказ.