СК возбудил дело после гибели трёх туристов из Красноярска в Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх туристов из Красноярска при восхождении на пик Мунку-Сардык в Восточном Саяне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц».
По данным следствия, группа из 15 туристов, прибывших из Красноярска, остановилась в посёлке Монды Окинского района. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут к вершине, рассчитывая вернуться через четверо суток.
В ночь на 21 апреля несколько участников спустились к автомобильной трассе у подножия и оставили в придорожном кафе записку — в ней говорилось, что при спуске погибли трое. После этого они поднялись обратно к месту трагедии. Владелец кафе передал сообщение спасателям утром.
На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
