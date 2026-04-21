Массовое ДТП с двумя пострадавшими произошло на М-7 в Нижегородской области

На трассе М-7, в пределах Кстовского района, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое участников получили травмы. По информации, полученной от представителей Управления ГИБДД России по Нижегородской области, инцидент случился сегодня, 21 апреля, примерно в 8:15 утра.
На 467-м километре федеральной магистрали, связывающей Москву и Уфу, водитель автомобиля «ГАЗель», мужчина 42 лет, при попытке сменить полосу движения на крайнюю левую, совершил столкновение с легковым автомобилем. За его рулем находился 29-летний водитель.
От удара «ГАЗель» отбросило на стоявший на обочине седельный тягач марки Sitrak. В результате аварии пострадали оба водителя, получившие ушибы. От медицинской помощи и госпитализации они отказались. В настоящее время детали произошедшего устанавливаются.
На указанном отрезке трассы наблюдаются затруднения в движении. Водителям рекомендуется выбирать альтернативный маршрут через город Кстово.
Ранее водитель выехал на встречку и сбил курьера в Нижнем Новгороде.