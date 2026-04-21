Над Севастополем силы ПВО сбили две воздушные цели

Ранее Life.ru писал о массированной ночной атаке на Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили более четырёх десятков беспилотников, обломки дронов повредили остекление двух домов в Аксайском районе и частично разрушили кровлю. В Октябрьском районе из-за нарушения контактной сети пришлось останавливать движение семи поездов.