Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять округов Белгородской области подверглись атакам дронов

Пять муниципалитетов Белгородской области попали под атаки беспилотников, один человек ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Грайворонский округ — пострадал мужчина, повреждены дома и автомобили, в других сёлах зафиксированы разрушения жилых построек и техники. Шебекинский округ — повреждены частные дома, квартиры, гаражи, торговый объект и автомобили.

Краснояружский округ — атака пришлась по сельхозпредприятию и частному дому. Белгородский округ — повреждены домовладения и легковые автомобили. Яковлевский округ — в посёлке Томаровка пострадало предприятие и автомобили.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, ранения получили двое мирных жителей. В Шебекинском округе дрон повредил частный дом, в Валуйском — объект торговли, в селе Двулучное — два автомобиля, в посёлке Майский при сбитии БПЛА пострадал легковой автомобиль.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

