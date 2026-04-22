Посёлок Хабаровского края остался без света из-за непогоды

Сейчас специалисты выясняют точную причину повреждения и занимаются ремонтом.

В посёлке Хурмули Солнечного района Хабаровского края вечером 21 апреля произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной стали сильные осадки и неблагоприятные погодные условия — вчера в районе шёл мокрый снег при температуре около 0… +1 °C. Об этом сообщил глава Солнечного района Сергей Семёнов.

Авария затронула электросети посёлка. Сразу после отключения на место выехала бригада ООО «РЭС», которая начала и продолжает аварийно-восстановительные работы.

Сейчас специалисты выясняют точную причину повреждения и занимаются ремонтом. Жители посёлка пока остаются без электричества, но энергетики обещают сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет.