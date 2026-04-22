Без воды остались восемь тысяч человек в селе Приморья

В селе Покровка Октябрьского муниципального округа случилась коммунальная авария: 21 апреля отключили водоснабжение. Под ударом оказались больше восьми тысяч местных жителей. Для них организован подвоз питьевой воды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Ситуацию заметили в соцсетях, а вслед за ними — прокуратура. Надзорное ведомство уже организовало проверку. Специалисты выясняют, как содержались водопроводные сети, почему случился порыв, и как долго люди будут сидеть без воды.
«Жителям организован подвоз питьевой воды. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль прокуратуры», — сообщили в ведомстве.
По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.