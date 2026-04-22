«Поэтому СВО продолжается»: Кремль отреагировал на удар ВСУ по дому в Сызрани

Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Самарскую область, только в Сызрани упало по меньшей мере 11 устройств. Один из БПЛА попал в многоквартирный дом, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека — бабушка и внучка, приехавшая погостить. Ещё 12 жильцов пострадали, 40 человек были эвакуированы.