«Поэтому СВО продолжается»: Кремль отреагировал на удар ВСУ по дому в Сызрани

Киевский режим демонстрирует свою террористическую сущность, нанося удары по мирным объектам. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удар украинских боевиков по Сызрани.

Источник: Life.ru

«Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — заявил Песков в интервью Первому каналу.

Пресс-секретарь президента добавил, что достижение целей специальной военной операции должно обезопасить Россию от подобных террористических ударов со стороны Киева.

Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Самарскую область, только в Сызрани упало по меньшей мере 11 устройств. Один из БПЛА попал в многоквартирный дом, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека — бабушка и внучка, приехавшая погостить. Ещё 12 жильцов пострадали, 40 человек были эвакуированы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

