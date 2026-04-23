Лесной пожар возник на границе Украины с Беларусью

«В эти минуты на территории Украины в четырех километрах от Малоритского лесхоза идет верховой пожар», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минлесхозе, представители гослесохраны находятся на месте и следят за развитием ситуации, чтобы при необходимости принять своевременные меры по реагированию.
«Обстановка пока под контролем. Направление пожара не лежит в сторону Беларуси», — заверили в ведомстве.
В сентябре прошлого года на территории Украины буквально в 200 метрах от границы с Беларусью разгорелся масштабный пожар. В зоне риска находился Лельчицкий район.
Чтобы огонь не распространился на территорию страны, с белорусской стороны были созданы минерализованные полосы, а на месте пожара дежурила государственная лесная охрана.