Лесной пожар возник на границе Украины с Беларусью

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Опасный лесной пожар возник на территории Украины неподалеку от границы с Беларусью, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства.

Источник: Sputnik.by

«В эти минуты на территории Украины в четырех километрах от Малоритского лесхоза идет верховой пожар», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минлесхозе, представители гослесохраны находятся на месте и следят за развитием ситуации, чтобы при необходимости принять своевременные меры по реагированию.

«Обстановка пока под контролем. Направление пожара не лежит в сторону Беларуси», — заверили в ведомстве.

В сентябре прошлого года на территории Украины буквально в 200 метрах от границы с Беларусью разгорелся масштабный пожар. В зоне риска находился Лельчицкий район.

Чтобы огонь не распространился на территорию страны, с белорусской стороны были созданы минерализованные полосы, а на месте пожара дежурила государственная лесная охрана.