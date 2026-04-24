Российский турист погиб в ДТП в Таиланде

В Паттайе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 35-летний житель Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал «78».
По предварительной информации, мужчина передвигался на электрическом трицикле и совершил столкновение с автомобилем в ночь на 24 апреля рядом с жилым комплексом «Супалай». Прибывшие на место медики оказали петербуржцу с тяжелой черепно-мозговой травмой помощь и погрузили его в автомобиль. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что 16 апреля в Паттайе от травм после ДТП умер 22-летний пауэрлифтер из Новокузнецка Александр Пожидаев. Спортсмен попал в аварию 14 апреля, получил множественные переломы и черепно-мозговую травму, от которых скончался в госпитале спустя несколько дней. Пожидаев был известным чемпионом Кузбасса по пауэрлифтингу и участником крупных региональных чемпионатов.