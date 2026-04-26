В Крыму грузовик смял легковушки: смертельное ДТП на «Тавриде»

По предварительным данным правоохранителей, 25 апреля в ночное время на автодороге «Таврида» вблизи села Горностаевка водитель 1980 года рождения при управлении грузовым тягачом Volvo с полуприцепом совершил наезд на остановившиеся на обочине легковые автомобили Mazda и Lifan.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mazda 1999 года рождения от полученных травм скончался на месте», — сказано в сообщении.
Водитель Volvo и Lifan, а также его пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники ГАИ Ленинского района проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, уточнили правоохранители.