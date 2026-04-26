Редкого водяного оленя спасли после нападения собак в Приморье

Водяного оленя с травмами от нападения собак спасли сотрудники Центра «Тигр» в Приморье. Сейчас он на реабилитации — получает лечение и заботу. А как только окрепнет, вернётся в естественную среду обитания, сообщается в официальном ТГ-канале (18+) организации.
Отмечается, что у этого вида нет рогов, зато есть внушительные клыки — до 6 см длиной — они торчат из-под верхней губы, как у вампира. Ими олень защищается от врагов и помогает себе добывать пищу.
Напомним, численность водяного оленя резко выросла на юге Приморья. По предварительным итогам авиаучёта, проведённого на территориях национального парка «Земля леопарда», заповедника «Кедровая падь» и прилегающих зон, популяция этого вида достигла минимум 1169 особей — почти вчетверо больше, чем по данным 2023 года.