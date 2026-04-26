Лифт заискрил в высотном доме в Петербурге

Жители петербургского ЖК «Орловский парк», что на севере Петербурга пожаловались на проблемы с лифтом. Как сообщил в домовом чате житель дома, во время движения за обшивкой начало искрить и пошел дым. Мужчина ехал вместе с дочерью, он остановил лифты и вышел.