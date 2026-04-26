Лифт заискрил в высотном доме в Петербурге

В этот момент в кабине были отец и дочь.

Источник: Комсомольская правда

Жители петербургского ЖК «Орловский парк», что на севере Петербурга пожаловались на проблемы с лифтом. Как сообщил в домовом чате житель дома, во время движения за обшивкой начало искрить и пошел дым. Мужчина ехал вместе с дочерью, он остановил лифты и вышел.

— Пожарные сказали, это короткое замыкание, они таким не занимаются. Лифтеров ждем, — рассказал мужчина.

В чате другие жители отметили, что ранее в доме во время сильного ветра протекала крыша и в квартирах проступала влага, возможно, это повлияло на состояние лифта.

— Видимо из-за ночного скачка напряжения что-то произошло, — предположил один из жильцов.