Лифт заискрил в высотном доме в Петербурге

Жители петербургского ЖК «Орловский парк», что на севере Петербурга пожаловались на проблемы с лифтом. Как сообщил в домовом чате житель дома, во время движения за обшивкой начало искрить и пошел дым. Мужчина ехал вместе с дочерью, он остановил лифты и вышел.
— Пожарные сказали, это короткое замыкание, они таким не занимаются. Лифтеров ждем, — рассказал мужчина.
В чате другие жители отметили, что ранее в доме во время сильного ветра протекала крыша и в квартирах проступала влага, возможно, это повлияло на состояние лифта.
— Видимо из-за ночного скачка напряжения что-то произошло, — предположил один из жильцов.