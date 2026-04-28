В Севастополе отразили атаку ВСУ

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, сбиты три воздушных цели.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе зафиксирована попытка атаки, на которую оперативно отреагировали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Военные продолжают работу по отражению угрозы в различных районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В своём Telegram-канале он написал, что в ходе отражения атаки были уничтожены три воздушные цели. Они были обнаружены и сбиты в районе Северной стороны и Балаклавы.

Как сообщают местные службы, инцидент не привёл к повреждениям гражданской инфраструктуры. Ситуация находится под контролем, а профильные подразделения продолжают дежурство.

Ранее сообщалось, что во время атаки беспилотников ВСУ в городе пострадал обелиск «Городу-Герою Севастополю».

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше