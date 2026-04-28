В Севастополе отразили атаку ВСУ

В Севастополе зафиксирована попытка атаки, на которую оперативно отреагировали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Военные продолжают работу по отражению угрозы в различных районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В своём Telegram-канале он написал, что в ходе отражения атаки были уничтожены три воздушные цели. Они были обнаружены и сбиты в районе Северной стороны и Балаклавы.
Как сообщают местные службы, инцидент не привёл к повреждениям гражданской инфраструктуры. Ситуация находится под контролем, а профильные подразделения продолжают дежурство.
Ранее сообщалось, что во время атаки беспилотников ВСУ в городе пострадал обелиск «Городу-Герою Севастополю».